Ушел из жизни известный культуролог Мурат Ауэзов

На 82-м году жизни скончался известный культуролог, ученый Мурат Мухтарович Ауэзов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Qazaqstan.tv.

Мурат Ауэзов родился 1 января 1943 года в селе Мерке Жамбылской области. М.Ауэзов формировался как личность в семье выдающегося писателя казахской литературы, драматурга, ученого и автора первого казахского романа-эпопеи "Путь Абая" Мухтара Ауэзова. Благодаря наставлениям отца он проникся любовью и уважением к родному языку, народу и культурному наследию.

В 1965 году окончил Институт восточных языков при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова по специальности филолог-востоковед. После провозглашения Казахстаном своей независимости, он принял активное участие в преобразовании страны, был депутатом парламента, занимался литературными исследованиями и стал первым Послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике. Он является автором свыше 200 публикаций по теории и практике художественного процесса, а также таких известных монографий как "Времен связующая нить" (1972), "Иппокрена. Хождения к колодцам времен" (1997), и "Уйти, чтобы вернуться" (2002).

С 2007 года Мурат Ауезов возглавлял Фонд имени Мухтара Ауэзова.