Аида Балаева выразила соболезнования близким культуролога Мурата Ауэзова

Министр культуры и информации Аида Балаева выразила соболезнования родным и близким известного казахстанского культуролага и учёного Мурата Ауэзова, передаёт BaigeNews.kz.

"От имени Министерства культуры и информации Республики Казахстан и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося общественного деятеля Мурата Ауэзова.Мурат Мухтарович был не просто сыном классика казахской литературы Мухтара Ауэзова, но и выдающейся личностью, внесшей неоценимый вклад в развитие нашей страны. В разные годы он занимал посты посла Казахстана в Китае, генерального директора Национальной библиотеки Республики Казахстан, президента Фонда Мухтара Ауэзова. Он является автором более 200 публикаций по теории и практике художественного процесса, и кавалером ордена "Құрмет"", — написала Аида Балаева на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что жизненный путь учёного был отмечен высокой профессиональной и гражданской активностью, любовью к своей стране и народу.

"Его заслуги перед Отечеством навсегда останутся в нашей памяти, а его труды будут служить новым поколениям казахстанцев.

Мы скорбим вместе с его родными и близкими, разделяя эту утрату. Пусть светлая память о Мурате Мухтаровиче Ауэзове навсегда останется в наших сердцах", — отметила Аида Балаева.

Напомним, известный культуролог Мурат Мухтарович Ауэзов скончался на 82-м году жизни.

Мурат Ауэзов формировался как личность в семье выдающегося писателя казахской литературы, драматурга, ученого и автора первого казахского романа-эпопеи "Путь Абая" Мухтара Ауэзова. Благодаря наставлениям отца он проникся любовью и уважением к родному языку, народу и культурному наследию.