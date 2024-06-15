Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким Мурата Ауэзова

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля, культуролога, востоковеда, кавалера ордена "Барыс" I степени, дипломата Мурата Мухтаровича Ауэзова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Мурат Мухтарович был выдающейся личностью и интеллектуалом, посвятившим всю свою жизнь обогащению духовного мира нации и расширению горизонтов казахской науки. Его бесценным наследием стали глубокие исследования в области казахской литературы, культуры и истории. Активно занимаясь политической и общественной деятельностью, он внес огромный вклад в повышение авторитета Казахстана на международном уровне. Имя и светлый образ Мурата Мухтаровича, прожившего яркую жизнь и достойно продолжившего путь своего талантливого отца Мухтара Ауэзова, навсегда останутся в нашей памяти", – говорится в телеграмме.

Напомним, известный культуролог Мурат Мухтарович Ауэзов скончался на 82-м году жизни.

Мурат Ауэзов формировался как личность в семье выдающегося писателя казахской литературы, драматурга, ученого и автора первого казахского романа-эпопеи "Путь Абая" Мухтара Ауэзова. Благодаря наставлениям отца он проникся любовью и уважением к родному языку, народу и культурному наследию.