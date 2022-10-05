Иностранцы в Казахстане теперь могут получить ИИН в банке

Фото: BaigeNews.kz

Иностранные граждане в Казахстане могут получить ИИН через АО "Банк ЦентрКредит", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на госкорпорацию "Правительство для граждан".

Порядка 100 иностранных граждан уже получили ИИН в отделениях данного банка.

"Ранее для получения услуги нерезиденты обращались в специально выделенные усиленные ЦОНы. В целях снижения нагрузки на сотрудников госкорпорации реализована возможность получить данную услугу в БВУ. Отметим, что ИИН может получить гражданин любого иностранного государства для ведения предпринимательской деятельности и финансовых операционных процессов", - отметили в госкорпорации.

В Астане получить ИИН можно в отделениях "Банка ЦентрКредит", расположенных по адресам:

пр. Мангилик ел, 19, НП 16;

пр. Богенбай батыра, 54, ВП 10;

ул. Бараева, 16;

ул. Иманова, 11;

пр. Абылай хана, 28 А;

пр. Женис, 70, НП 4;

пр. Мангилик ел, 42, НП 6;

ул. Мамбетова, 24;

пр. Кабанбай батыра, 13/2, ВП 1;

пр. Б.Момышулы, 2/2;

ул. Бейбитшилик, 23.

В Алматы получить ИИН можно в отделениях "Банка ЦентрКредит", расположенных по адресам:

ул. Шевченко, 140;

мкр. Нуркент, 5, корпус 16-19;

ул. Гагарина, 244 А;

ул. Розыбакиева, 111;

ул. Масанчи, 57 А;

пр. Назарбаева, 226;

ул. Айманова, 140, НП 55 А;

ул. Панфилова, 98;

ул. Богенбай батыра, 156;

ул. Толе би, 143 А;

ул. Тимирязева, 42;

мкр. Аксай 2, 9 А, НП 46-47;

ул. Кунаева, 1;

ул. Джандосова, 1;

пр. Назарбаева, 65.

Госкорпорация разработала дополнительный сервис по бронированию очереди в усиленные ЦОНы для иностранцев через портал электронного правительства eGov.kz.

Для этого на главной странице портала электронного правительства необходимо выбрать услугу "Бронирование очереди в ЦОН для иностранцев", ввести номер документа, подтверждающий личность, указать наименование ЦОНа, цель посещения, дату и время. При успешном бронировании иностранному гражданину нужно будет подойти в ЦОН за 15 минут до указанного времени, показать свой паспорт на ресепшн и получить талон очереди. К слову, ранее уже был реализован сервис онлайн-бронирования через Telegram-бот EgovKzBot2.0.

Напомним, за получением ИИН иностранцам нет необходимости второй раз посещать ЦОН. Готовый документ будет отправлен на казахстанский номер телефона, указанный в заявлении.

С 21 сентября около 70 тысяч россиян получили ИИН в Казахстане.