Иностранцы теперь могут забронировать очередь в ЦОН через Telegram-бот

Фото: BaigeNews.kz

Возможность онлайн-бронирования очереди в ЦОН для иностранных граждан появилась в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на госкорпорацию "Правительство для граждан".

"Во избежание возникновения очередей в ЦОНах госкорпорацией принято решение о реализации сервиса онлайн-бронирования посещения ЦОНа через Telegram-бот EgovKzBot2.0. Для того, чтобы забронировать очередь, пользователю необходимо выбрать в меню "Бронирование очереди в ЦОН для иностранцев". После необходимо ввести номер паспорта, выбрать город, ЦОН, а также дату посещения и время. При успешном бронировании иностранному гражданину нужно будет подойти в ЦОН за 15 минут до указанного времени, показать свой паспорт на ресепшни получить талон очереди", - сообщили в госкорпорации.

За получением ИИН иностранным гражданам нет необходимости во второй раз возвращаться в ЦОН. Готовый документ будет отправлен на казахстанский номер телефона, указанный в заявлении. Приобрести его можно при наличии паспорта.

"Ранее иностранцам приходилось посещать ЦОН дважды при получении ИИН - для подачи заявления и для получения результата. Чтобы снизить скопление клиентов в ЦОНах, нами принято решение о запуске нового сервиса, благодаря которому иностранные граждане смогут скачать готовый документ по ссылке в SMS от службы 1414 и предъявить по месту требования", - отметил глава госкорпорации "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин.

В случае отсутствия казахстанского номера телефона, гражданам из других стран необходимо прийти в ЦОН для получения ИИН. Сотрудники ЦОНов будут осуществлять приём иностранцев с 09:00 до 20:00 в будние дни.

Сообщалось, что в городах Казахстана изменены адреса ЦОНов, где принимают только иностранных граждан. Адреса указаны здесь.