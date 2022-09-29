В Астане нашли способ, как избавить ЦОНы от очередей иностранцев

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин лично приехал в ЦОН, экстренно развернутый для приезжих во Дворце "Жастар" и проверил обстановку. Поговорив с операторами и клиентами, он предложил способ, как решить проблему с очередями, передаёт BaigeNews.kz.

"Наплыв граждан, прибывших из Российской Федерации, действительно большой, к операторам выстраиваются длинные очереди. До сегодняшнего дня процесс выглядел так: люди приходят в ЦОН, предъявляют документы, их данные вносятся в базу, они уходят, а на следующий день вновь идут в ЦОН за получением ИИН. Это отнимает время как их, так и операторов ЦОНа. К тому же по этой причине возникает столпотворение в здании. Мы решили вопрос так, что теперь людям, подавшим запрос на получение ИИН, не нужно приходить во второй раз, ИИН будет высылаться людям на телефонный номер в виде СММ-уведомления от службы 1414", - сообщил Мусин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что это касается клиентов всех ЦОНов, которые стоят в очередях за получением готовых ИИН.

"Сегодня же мы доведём до БВУ информацию, что ИИН будет присваиваться в базе данных, при вводе номера, информация о человеке будет подтягиваться автоматически", - уточнил министр.

Мусин также поблагодарил работников ЦОНов за оперативность и профессионализм, с которым они справляются с возросшей нагрузкой.