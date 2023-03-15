Иностранное авто с неоплаченными штрафами почти на миллион тенге выявили в Атырау

Фото: BaigeNews.kz

Иностранное авто с 37 неоплаченными штрафами водворено на штрафстоянку в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

15 марта около 12:55 часов сотрудники ЦОУ через поисковую систему Interceptor определили автомобиль марки Chevrolet, зарегистрированный в Грузии, с неоплаченными штрафами.

Установлено, что данный автомобиль имеет 37 неоплаченных штрафов на сумму более 900 тысяч тенге. В отношении водителя составлен административный протокол. В соответствии со статьёй 785 КоАП РК автомобиль водворён на штрафстоянку.