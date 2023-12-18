Информацию о гробах c мёртвыми телами на трассе в Жамбылской области прокомментировали в полиции

В социальных сетях распространяется информация, фото и видео о том, что на Кордайском перевале в Жамбылской области насмерть замёрзли люди. Неизвестные утверждают, что погибли целые семьи. В Сети даже появился список людей, которые якобы умерли на трассе в снежных завалах, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, в этом списке указаны реальные данные людей, которых накануне спасли из снежного плена и отвезли в школу для обогрева. На фото и видео, гуляющих по интернету — гробы с мёртвыми телами. Утверждается, что все эти люди погибли в непогоду.

В ведомстве назвали эту информацию фейком.

"Касательно фотографий гробов с телами мёртвых людей сообщаем, что их везли транзитом через нашу область для захоронения. На сегодняшний день нет ни одного погибшего в режиме ЧС из-за резкого ухудшения погодных условий", — учточнили в полиции.

В департаменте также предупредили об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации, в том числе в социальных сетях. Полицейские рекомендуют не пересылать друг-другу фейки и доверять только официальным источникам.

Напомним, ранее "Казгидромет" прогнозировал погоду с метелями, порывистым ветром и гололёдом во второй половине декабря на большей части Казахстана. штормове предупреждение на 18 декабря объявлено в большинстве регионов страны. Из-за аномальных дождей, снега и гололёда закрыты загородные трассы в четырёх областях.