Индийская полиция оправдала китайского голубя-шпиона

Индийская полиция оправдала подозреваемого китайского голубя-шпиона после восьмимесячного содержания под стражей и выпустила его в дикую природу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

В мае 2023 года недалеко от порта в Мумбаи был пойман голубь. Он был окольцован двумя кольцами, на которых были нанесены китайские иероглифы. Полиция заподозрила его в шпионаже и задержала его, а затем отправила в больницу для животных в Мумбаи.

Полиция заподозрила птицу в шпионаже и задержала ее. В конце концов, оказалось, что голубь был гоночной птицей из Тайваня, которая улетела он хозяина и добралась до Индии. С разрешения полиции птица была передана в Бомбейское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, врачи которого выпустили ее на свободу.

Это не первый случай, когда птица попадает под подозрение полиции в Индии. В 2020 году полиция в штате Кашмир выпустила голубя, принадлежащего пакистанскому рыбаку. Птицу также заподозрили в шпионаже в пользу Пакистана.

В 2016 году еще один голубь был взят под стражу после того, как у него была найдена записка с угрозами премьер-министру Индии Нарендре Моди.