Илон Маск неожиданно отправился в Китай

Миллиардер Илон Маск прибыл в Пекин с неожиданным визитом, чтобы чтобы обсудить вопросы, связанные с беспилотными автомобилями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

Маск подтвердил свою встречу с премьер-министром в воскресенье постом на платформе социальных сетей X.

"Для меня большая честь встретиться с премьер-министром Ли Цяном. Мы знаем друг друга уже много лет, с первых дней Шанхая", - написал Маск, приложив фотографию с премьером.

Tesla достигла соглашения с китайскими властями о строительстве завода в Шанхае, первого за пределами США, в 2018 году.

Американский производитель электромобилей запустил Full Self-Driving, или FSD, самую автономную версию своего программного обеспечения Autopilot, четыре года назад, но до сих пор не сделал ее доступной в Китае, своём втором по величине рынке в мире, несмотря на настоятельные просьбы клиентов.

Маск сказал, что в этом месяце Tesla может сделать FSD доступным для клиентов в Китае "очень скоро", в ответ на запрос на платформе социальных сетей X.

Конкурирующие китайские автопроизводители, такие как Xpeng (9868.HK) стремились получить преимущество перед Tesla, внедряя аналогичное программное обеспечение. Маск хочет получить разрешение на передачу данных, собранных в стране, за границу для обучения алгоритмов своих технологий автономного вождения, сказал источник агентства.

Маск заявил на прошлой неделе, что Tesla представит новые, более дешевые модели, используя свои текущие платформы для электромобилей и производственные линии, и предложит новое "роботакси" с технологией самостоятельного вождения. В посте на X в этом месяце он сказал, что представит robotaxi 8 августа.

Акции Tesla упали почти на треть с начала года, поскольку возросли опасения по поводу траектории роста производителя электромобилей. На прошлой неделе Tesla сообщила о первом снижении квартальной выручки с 2020 года, когда пандемия COVID-19 замедлила производство и поставки.