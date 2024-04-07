Илон Маск вновь анонсировал появление роботакси Tesla
Вчера, 22:51
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Вчера, 22:51Вчера, 22:51
132Фото: dzen.ru/glyamin
Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о появлении своего роботакси в августе этого года. Об этом миллиардер в собственной соцсети Х, передаёт BaigeNews.kz.
Публикацию бизнесмен сделал в тот день, когда агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Tesla отменила планы по созданию недорогого электромобиля из-за жесткой конкуренции с китайскими производителями. По данным источников, он должен был стоить около 25 тысяч долларов.
Агентство пишет, что Маск решил сосредоточиться на автономной машине Tesla, которая превратит другие транспортные средства в устаревшие.
Как известно, генеральный директор Tesla хотел запустить роботакси еще в 2020 году, однако ему не удалось быстро воплотить этот замысел.
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