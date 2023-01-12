Игромания в расцвете: объём услуг в сфере азартных игр подскочил более чем в 8 раз

Фото: nvdaily.ru

Объём услуг по организации азартных игр и заключению пари за январь–сентябрь 2022 года достиг внушительных 456,2 миллиарда тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz. Это в 8,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

"По объёму услуг деятельность по организации азартных игр и заключению пари уступает лишь операциям с недвижимым имуществом, деятельности в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа, а также компьютерному программированию и консультационным услугам", - сообщает портал.

В разрезе размерности предприятий наибольший объём услуг в секторе за январь–сентябрь 2022 года пришёлся на средние компании: 276,4 миллиарда тенге. Следом идут малые и крупные предприятия: 163,1 миллиарда и 16,7 миллиарда тенге соответственно. На индивидуальных предпринимателей пришлось лишь 9,9 миллиона тенге. При этом годом ранее самый большой объём услуг приходился именно на малые компании (38,1 миллиарда тенге), далее шли крупные (9,9 миллиарда тенге) и средние компании (лишь 5,8 миллиарда тенге).

В разрезе форм собственности частные компании обеспечили 293,3 миллирада тенге в общем объёме услуг в секторе — сразу в 17 раз больше по сравнению с январём–сентябрём 2021 года. Существенный объём также пришёлся на иностранные компании: 162,9 миллиарда тенге — в 4,5 раза больше по сравнению с 2021 годом.