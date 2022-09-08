Гульмира Сатыбалды подозревается в рейдерстве и похищении человека – Антикор

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Антикор продолжает расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды, руководства подконтрольной ей компании ТОО "Ария-Жана Астана" и должностных лиц государственных органов по фактам хищений бюджетных средств, выделенных на строительство объектов, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Antikornews.

В пресс-службе Антикоррупционной службы сообщили, что ущерб государству в результате оплаты фактически не выполненных строительно-монтажных работ по нескольким объектам составил 3,9 миллиарда тенге. Причём ущерб уже возмещён.

В отношении Гульмиры Сатыбалды и её доверенных лиц правоохранительные структуры проводят расследование. Их подозревают в незаконном овладевании долями участия и активами ряда предприятий, а также похищении человека и незаконного лишения свободы. О ком именно идёт речь, не сообщается.

Предварительная сумма причинённого потерпевшим ущерба составляет более 6,6 миллиарда тенге.

Подозреваемые содержатся под стражей, расследования продолжаются.