open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Гульмира Сатыбалды подозревается в рейдерстве и похищении человека – Антикор
BaigeNews.kz Сегодня, 14:11
62
Фото: BaigeNews.kz

Гульмира Сатыбалды подозревается в рейдерстве и похищении человека – Антикор

Антикор продолжает расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды, руководства подконтрольной ей компании ТОО "Ария-Жана Астана" и должностных лиц государственных органов по фактам хищений бюджетных средств, выделенных на строительство объектов, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Antikornews.

В пресс-службе Антикоррупционной службы сообщили, что ущерб государству в результате оплаты фактически не выполненных строительно-монтажных работ по нескольким объектам составил 3,9 миллиарда тенге. Причём ущерб уже возмещён.

В отношении Гульмиры Сатыбалды и её доверенных лиц правоохранительные структуры проводят расследование. Их подозревают в незаконном овладевании долями участия и активами ряда предприятий, а также похищении человека и незаконного лишения свободы. О ком именно идёт речь, не сообщается.

Предварительная сумма причинённого потерпевшим ущерба составляет более 6,6 миллиарда тенге.

Подозреваемые содержатся под стражей, расследования продолжаются.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#антикоррупционная служба РК
Сегодня, 14:11
62
Журналист

Рекомендуем

Наверх