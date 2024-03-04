Группу скотокрадов задержали в Кызылординской области
Сегодня, 08:34
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Сегодня, 08:34Сегодня, 08:34
45Фото: polisia.kz
Преступную группу, промышлявшую скотокрадством, задержали в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
О краже девяти верблюдов с вольного выпаса сообщили в полицию жители посёлка Айтеке би. Стражи порядка вскоре вышли на след скотокрадов.
Выяснилось, что они застрелили и разделали на мясо верблюдов прямо на выпасе.
Оперативники областного департамента полиции и Казалинского района задержали подозреваемых, им от 24 до 30 лет. В качестве вещественных доказательств изъяты охотничье ружьё, патроны, ножи и шкура.
В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование. Сотрудники полиции проверяют причастность молодых людей к другим аналогичным преступлениям.
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