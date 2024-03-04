Группу скотокрадов задержали в Кызылординской области

Преступную группу, промышлявшую скотокрадством, задержали в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

О краже девяти верблюдов с вольного выпаса сообщили в полицию жители посёлка Айтеке би. Стражи порядка вскоре вышли на след скотокрадов.

Выяснилось, что они застрелили и разделали на мясо верблюдов прямо на выпасе.

Оперативники областного департамента полиции и Казалинского района задержали подозреваемых, им от 24 до 30 лет. В качестве вещественных доказательств изъяты охотничье ружьё, патроны, ножи и шкура.

В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование. Сотрудники полиции проверяют причастность молодых людей к другим аналогичным преступлениям.