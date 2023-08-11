  • 11 Августа, 21:58
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Граждан Индии задержали в ЗКО

Сегодня, 20:59
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polisia.kz Сегодня, 20:59
Сегодня, 20:59
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Фото: polisia.kz

В Бурлинском районе ЗКО задержали 12 граждан Индии, передаёт BaigeNews.kz.

Задержанные прилетели в Казахстан на самолёте в качестве туристов.

В ходе проверки установлено, что у восьми иностранцев из 12 истекли сроки пребывания без визы на территории РК. 

В отношении восьми туристов собран материал по статье 517 КоАП РК - "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения" и направлен в суд для привлечения к ответственности. 

 

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