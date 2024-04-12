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Госслужащего оштрафовали за вмешательство в предпринимательскую деятельность

Сегодня, 11:58
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baigenews.kz Сегодня, 11:58
Сегодня, 11:58
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Фото: baigenews.kz

Госслужащий привлечен к ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

Прокуратурой города проведен анализ законности наложения государственными органами запретительно-ограничительных мер в отношении субъектов предпринимательства.

"Установлено, что заместитель руководителя районного управления государственных доходов, несмотря на полное предоставление подтверждающих документов предпринимателем, ограничил ему выписку электронных счетов-фактур.

Эти обстоятельства были также подтверждены в суде, где его действия признаны неправомерными", - говорится в сообщении.

По постановлению прокурора госслужащий привлечен к административной ответственности по ст.173 КоАП за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность с наложением штрафа в размере 50 МРП.

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