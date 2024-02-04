Горячую воду подали в оставшиеся без тепла дома Бишкека

Горячая вода поступила в большую часть домов Бишкека, оставшихся без тепла после аварии на ТЭЦ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24".

Об этом сообщили в медиа-штабе Кыргызстана. По данным медиа-штаба, после аварии активная мощность ТЭЦ упала с 400 до 150 мегаватт.

Благодаря введённым в работу резервным котлам её удалось увеличить до 270 мегаватт. Горячая вода поступила уже в 557 домов. Подключение продолжается.

Во многих зданиях температура в батареях отопления уже доведена до 70 градусов. На самой ТЭЦ продолжают ликвидировать последствия аварии. Работают не поврежденные мощности ТЭЦ, что позволяет поддерживать электроснабжение города.

Авария на бишкекской ТЭЦ произошла в ночь на 2 февраля. Взорвался один из отопительных котлов, после чего на объекте возник пожар в старом здании.

В результате происшествия пострадали пять сотрудников ТЭЦ, трое из которых госпитализированы в тяжелом и крайне тяжёлом состоянии.

Из-за аварийной ситуации была приостановлена подача горячей воды и частично отопления в несколько микрорайонов Бишкека.

В сложившейся ситуации Казахстан окажет поддержку Кыргызстану. Глава МИД КР поблагодарил за оперативное решение вопроса, связанного с увеличением объёмов поставок электроэнергии с Жамбылской ГРЭС.