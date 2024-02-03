Авария на ТЭЦ Бишкека: Казахстан окажет помощь

Состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра — министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу с главой МИДа Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия по координации содействия в урегулировании ситуации вокруг ТЭЦ города Бишкек.

Глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана проинформировал о предпринимаемых мерах по восстановлению работы ТЭЦ, а также выразил благодарность за оказываемую Казахстаном поддержку и оперативное решение вопроса, связанного с увеличением объемов поставок электроэнергии с Жамбылской ГРЭС.

Напомним, авария на бишкекской ТЭЦ произошла в ночь на 2 февраля. После взрыва на объекте возник пожар в старом здании, который был потушен в течение двух часов. Пострадали пять сотрудников ТЭЦ, трое из которых госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Из-за аварийной ситуации была приостановлена подача горячей воды и частично отопления в несколько микрорайонов. В городских больницах в связи с ЧП было отменено проведение плановых операций, а школьники переведены на онлайн-режим обучения.

В МЧС Кыргызстана сообщили, что рассматриваются две версии причин аварии на электростанции в Бишкеке, в том числе и диверсия.

Однако позже эту версию опровергли. Прокуратура завела уголовное дело сразу по нескольким статьям: "злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций", "нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов" и "злоупотребление должностным положением".