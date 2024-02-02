Авария на ТЭЦ Бишкека: есть пострадавшие

Сегодня ночью на ТЭЦ Бишкека произошла очередная авария. По предварительным данным, взорвался один из отопительных котлов. В столице начались проблемы с отоплением и горячей водой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров прервал визит в Казахстан и возвращается в Бишкек. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников. Свой визит Акылбек Жапаров прервал из-за аварии на столичной ТЭЦ. Как только глава кабмина прибудет в столицу, состоится совещание в администрации президента.

На ТЭЦ Бишкека создали оперативный штаб в связи с произошедшей ночью аварией. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

В результате аварии на бишкекской ТЭЦ пострадали машинисты-обходчики котельного оборудования. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве. По их данным, у двоих пациентов крайне тяжелый ожоговый шок, у третьего — средней тяжести. У пострадавших ожоги I, II и III степеней лица, шеи, туловища, верхних дыхательных путей.

Два человека находятся в реанимации, один — в ожоговом отделении. Еще двое от госпитализации отказались. Их состояние удовлетворительное, стабильное. Пострадавшим 22, 23, 33, 34 и 35 лет.

Школы и детсады Бишкека срочно переводят на онлайн-обучение до 5 февраля включительно.