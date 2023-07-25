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Sports.kz Сегодня, 07:43
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Сегодня, 07:43
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Фото: Sports.kz

Головкин возвращается на родину

Бывший чемпион мира в средней весовой категории из Казахстана Геннадий Головкин возвращается на родину, передает Sports.kz.

"Возвращаемся на родину с нашим братом Геной! Было приятно услышать, что он смотрел мой бой на DAZN", — написал в своем инстаграме казахстанский боксер-профессионал Султан Заурбек, который одержал победу в своем бою в Эдинбурге (Шотландия) с испанцем Джоном Картером (15-1-1, 7 КО), и победил его в третьем раунде техническим нокаутом.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что 41-летний Головкин может провести свой последний бой в профессиональной карьере в Казахстане.

 
 
 
 
 
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Публикация от 𝑺𝑼𝑳𝑻𝑨𝑵 𝒁𝑨𝑼𝑹𝑩𝑬𝑲 (@sultanzaurbek)

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Сегодня, 07:43
243
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