Фото: Sports.kz

Бывший чемпион мира в средней весовой категории из Казахстана Геннадий Головкин возвращается на родину, передает Sports.kz.

"Возвращаемся на родину с нашим братом Геной! Было приятно услышать, что он смотрел мой бой на DAZN", — написал в своем инстаграме казахстанский боксер-профессионал Султан Заурбек, который одержал победу в своем бою в Эдинбурге (Шотландия) с испанцем Джоном Картером (15-1-1, 7 КО), и победил его в третьем раунде техническим нокаутом.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что 41-летний Головкин может провести свой последний бой в профессиональной карьере в Казахстане.