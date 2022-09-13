Головкин пошутил про третий бой с "Канело"

Фото: championat.com

Казахстанский чемпион мира IBF/IBO/WBA Super в среднем весе Геннадий Головкин рассказал о третьем бое с мексиканским обладателем титулов в суперсреднем дивизионе Саулем "Канело" Альваресом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



"Хотя четыре года — слишком большой срок между последним боем и этим, я рад, что "Канело" не стал ждать, пока мне исполнится 50, чтобы согласиться на третий бой. Какое-то время казалось, что это вполне возможно", — цитирует слова Головкина журналист Майкл Бенсон.

В третьем поединке Головкин и "Канело" сразятся за основные титулы чемпиона мира во втором среднем весе на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). По времени Казахстана бой состоится утром 18 сентября.

"Канело" высказался о своём отношении к Головкину. Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес, рассказал, как поражение от Дмитрия Бивола в мае этого года, а также напряжённые отношения с GGG повлияют на его грядущее выступление.

"Моя голова очень крепкая. Я не просто так дошёл до этого уровня. Я рассматриваю (своё поражение в прошлом бою - Авт.) как мотивацию, и я готов к третьему поединку (с Головкиным - Авт.). Что касается нашей с Головкиным ненависти друг к другу. Конечно, на ринге она сохраняется, но при этом вы должны действовать разумно и правильно. Эта энергия остается с тобой, - поделился с Fighhype.com "Канело", - сказал Альварес.

Головкин оценил свои шансы нокаутировать "Канело".

Ранее Геннадий Головкин прокомментировал нападки со стороны мексиканца перед их третьим боем за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Казахстанец заявил, что "Канело" разочаровал его, потому что не вырос как профессиональный спортсмен.