Головкин оказался тяжелее Канело на 200 граммов

Фото: olympics.com

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания перед поединком, в котором встретятся казахстанский боксёр Геннадий Головкин и мексиканец Сауль "Канело" Альварес, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.com.

По итогам церемонии взвешивания Альварес показал на весах 75,9 килограмма. Головкин по результатам церемонии оказался тяжелее — 76,1 килограмма.

Напомним, начала Вечера бокса, в главном событии которого встретятся казахстанский боксёр Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес, пройдёт 18 сентября в 05:00 утра по времени Нур-Султана. Однако главный бой ожидается ориентировочно в 08:00.

Третий бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса в прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan, Qazsport и "Первый канал "Евразия"

Мексиканский боксёр будет защищать пояса WBA, WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.

Эти боксёры уже встречались в 2017 и 2018 годах. Первый бой завершился неочевидным ничейным исходом, а второй поединок — победой Альвареса решением большинства судей.