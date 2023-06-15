Годунова просит расширить полномочия Высшей аудиторской палаты

Фото: BaigeNews.kz

Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова просит расширить полномочия своего ведомства. По её словам, два основных полномочия, которые сейчас рассматривают в сенате, уже получили заключение мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.

Это право аудита местных бюджетов и перепроверки результатов аудита всех органов госаудита, то есть ревизионных комиссий и подразделений Комитета внутреннего аудита министерства финансов.

"Что это даст? В ближайшие три года, с 2023 по 2025 годы, суммы субвенций, которые передаются в регионы, возрастают в три раза, и это порядка 16 триллионов тенге. Соответственно, это выпадает из-под контроля высшей аудиторской палаты, и с одной стороны, это ложится бременем на ревизионные комиссии, которые надо усиливать и повышать их статус. С другой стороны, высшая аудиторская палата, как высший орган аудита, должна иметь право при поступлении каких-то сигналов. А сигналы могут поступать самые разные. Мы должны иметь право провести перепроверку", - сказала Годунова в кулуарах сената.

Глава аудиторской палаты подчеркнула, что эти нормы будут носить больше превентивный характер нежели функциональный.

"Для этого мы не просим дополнительную штатную численность. Конечно, мы будем это делать, но всё-таки мы рассчитываем, что эти нормы будут иметь превентивный характер".

Ранее Наталья Годунова сообщила о проблеме целевых трансфертов, передаваемых в регионы из республиканского бюджета.