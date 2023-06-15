"Туалеты с кожаными диванами и кофеварками" - Годунова о проблеме целевых трансфертов

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Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова, выступая на заседании сената, сообщила о проблеме целевых трансфертов, передаваемых в регионы из республиканского бюджета, передаёт BaigeNews.kz.

Она обратила внимание на то, что ответственность за отправленными деньги не закреплена за министерствами.

"Мы говорили уже о том, насколько выросли объёмы трансфертов общего характера, передаваемые в регионы. Но если мы передали ресурсы, то надо было передать и ответственность, а передавать было нечего. Министерство, передавая в области, даже целевые трансферты, снимали с себя всякую ответственность за результат их использования. Нет ни мониторинга за разработкой регионами проектно-сметной документации со стороны отраслевых министерств, ни оценки укомплектованности социальных объектов, последующего контроля за реализацией. Деньги в регионы отдали, это уже не наш вопрос. Появляются поэтому у нас время от времени школы, то с туалетом на улице, то с кожаными диванами и кофеварками", - сказала Годунова.

По её словам, в прошлом году министерство просвещения отказалось от реализации проекта "Комфортные школы", объясняя это тем, что строительство – не их профиль. В результате проектом занимается АО "Samruk-Kazyna Construction" без соблюдения госзакупок, утверждает Наталья Годунова. На строительство было выделено, 2,6 триллиона тенге.

"Аналогичные примеры можно найти практически в любом другом министерстве. Высшая аудиторская палата считает, что на законодательном уровне надо вводить солидарную ответственность за реализацию бюджетных инвестиционных проектов, как руководителей центральных госорганов, которые видят картину в целом по стране и управляют ею, так и регионов, которые тратят бюджетные средства", - считает председатель Высшей аудиторской палаты.

По её словам, нужно внести дополнения в КоАП и в новый Бюджетный кодекс, определив в нём ответственность за недостижение показателей результатов.