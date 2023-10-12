Главу управления культуры задержали в Шымкенте
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В Шымкенте задержали руководителя управления культуры, развития языков и архивов города Сакена Шакеева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Информацию подтвердили в Антикоррупционной службе Шымкента.
“Да мы подтверждаем, что он задержан. Иную информацию можем дать только после согласования. Ждите официального релиза”, — сообщили в пресс-службе профильного ведомства.
Напомним, Сакен Шакеев ранее работал в “Қазақ әуендері”. В Шымкент из столицы прибыл в 2022 году на должность заместителя руководителя управления культуры, развития языков и архивов. Тогда этот пост занимала Ханзада Есенова.
Как сообщили в управлении культуры, развития языков и архивов, сейчас исполняющим обязанности руководителя назначен заместитель Шакеева — Алмас Керимбеков.
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