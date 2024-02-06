Главное отличие Бектенова от Смаилова назвал политолог

Политолог Талгат Калиев считает, что отсутствие опыта работы в правительстве может помочь новому премьер-министру Олжасу Бектенову, передаёт BaigeNews.kz. По его мнению, подход работы Бектенова может отличаться от его предшественников.

"У него нет опыта работы в кабинете министров. Бектенов лишен тех стереотипов, которые мешали работать его предшественникам. Все они до этого работали заместителями премьер-министра и у них был соблазн работать по-старому. Будучи руководителем Антикора, он подавал президенту информацию о том, какие есть межбюджетные проблемы, а также какие проблемы в государственных закупках. Я думаю, что все это он будет исправлять", - сказал политолог.

Политолог Замир Каражанов также отмечает опыт работы Бектенова в борьбе с коррупцией.

"По части борьбы с коррупцией он видел проблему глубже и смотрел на это системно. Я думаю, что на новой должности будет тоже самое. Судя по его заявлению, основной акцент делается на диверсификации экономики. Но об этом говорится уже 10 с лишним лет. Но Бектенов на проблемы смотрим глубже и системно, может быть на этой должности он будет подходить к работе также", - сказал политолог.

Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Олжаса Бектенова во время пленарного заседания мажилиса парламента. За кандидатуру проголосовали 69 депутатов, семеро – воздержались.

Олжас Бектенов стал 13-м по счёту премьер-министром Казахстана.

Ранее Бектенов возглавлял Администрацию президента РК.

Кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра президенту предложила партия Amanat.