Глава Минздрава РК назвала приоритетные вопросы ведомства

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала о приоритетных вопросах ведомства. Она заявила о намерении решить проблемы трансплантологии и первичной медико-санитарной помощи, передаёт BaigeNews.kz.

"Вопрос трансплантологии - один из приоритетных. Четыре тысячи пациентов ждут органы. К сожалению, донорство не может принять те масштабы, которые необходимы.

Укрепление медико-санитарной помощи. Это международный опыт, чем крепче ПМСП, тем меньше заболеваемости, смертности.

Все профилактические мероприятия реализуются на уровне ПМСП", - сказала министр в кулуарах сената.