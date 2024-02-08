Глава Минздрава РК назвала приоритетные вопросы ведомства
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Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала о приоритетных вопросах ведомства. Она заявила о намерении решить проблемы трансплантологии и первичной медико-санитарной помощи, передаёт BaigeNews.kz.
"Вопрос трансплантологии - один из приоритетных. Четыре тысячи пациентов ждут органы. К сожалению, донорство не может принять те масштабы, которые необходимы.
Укрепление медико-санитарной помощи. Это международный опыт, чем крепче ПМСП, тем меньше заболеваемости, смертности.
Все профилактические мероприятия реализуются на уровне ПМСП", - сказала министр в кулуарах сената.
По ее словам, также Минздрав будет улучшать модернизацию сельского здравоохранения.
"Есть вопросы по модернизации сельского здравоохранения. Это поручение Главы государства. Вчера была критика в адрес Минздрава, мы попытались ее проанализировать. Сегодня будет несколько совещаний об этом", - сказала Акмарал Альназарова.
Она также отметила, что на новой должности не боится критики и планирует собирать вопросы, которые вызывают нарекания у населения.
"Нам нужно понять, какие потребности со стороны населения. Поэтому я положительно отношусь к критике", - заявила Альназарова.
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