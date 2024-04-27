Глава МЧС продолжает инспектировать защитные сооружения вдоль реки Жайык
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Министр по ЧС Чингис Аринов продолжает инспектировать защитные сооружения вдоль реки Жайык в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Отметим, за период проведения берегоукрепительных работ в регионе возведено более 490 километров насыпных дамб.
Напомним, на территории области ЧС природного характера местного масштаба был объявлен 7 апреля 2024 года. В настоящее время в Жылыойском и Кызылкугинском районах проводятся аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий паводков.
В Атырау, Индерском и Махамбетском районах идут работы по укладке мешкотар и инертного материала. Мониторинг уровня воды реки Жайык осуществляется в круглосуточном режиме. Вторая волна паводков на особом контроле главы ведомства.
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