Глава МЧС продолжает инспектировать защитные сооружения вдоль реки Жайык

Министр по ЧС Чингис Аринов продолжает инспектировать защитные сооружения вдоль реки Жайык в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Отметим, за период проведения берегоукрепительных работ в регионе возведено более 490 километров насыпных дамб.

Напомним, на территории области ЧС природного характера местного масштаба был объявлен 7 апреля 2024 года. В настоящее время в Жылыойском и Кызылкугинском районах проводятся аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий паводков.

В Атырау, Индерском и Махамбетском районах идут работы по укладке мешкотар и инертного материала. Мониторинг уровня воды реки Жайык осуществляется в круглосуточном режиме. Вторая волна паводков на особом контроле главы ведомства.