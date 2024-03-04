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Глава МЧС доложил президенту о ситуации в Алматы после землетрясений

Сегодня, 17:30
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30
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Фото: baigenews.kz

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву о работе ведомства в связи с произошедшими в Алматы землетрясениями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали, передаёт BaigeNews.kz.

"Алгоритм действий, основанный на поручениях Главы государства, в целом был выдержан в необходимых параметрах. Ситуация в городе спокойная, все службы четко функционируют в соответствии с утвержденными планами", - написал Берик Уали.

Президент поручил министру в интересах жителей мегаполиса продолжать тесно взаимодействовать с акимом Ерболатом Досаевым и всеми городскими службами для обеспечения контроля над положением в Алматы.

Ранее сообщалось, сильные подземные толчки почувствовали жители Алматы. Землетрясение магнитудой 6,1 ощутили жители Алматы. Сильные подземные толчки ощутили жители сразу нескольких регионов Казахстана. В акимате Алматы обсуждают дальнейший план действий. Международный аэропорт Алматы сообщает, что после землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме.

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Новые толчки ощутили жители Алматы. Полиция города переведена на усиленный режим работы. 

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