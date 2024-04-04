Глава государства совершил облет подтопленных территорий Западно-Казахстанской области
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Рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в Западно-Казахстанскую область началась с облета подтопленных территорий. Глава государства ознакомился с ситуацией в Теректинском, Сырымском и Каратобинском районах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Аким области Нариман Турегалиев доложил Президенту, что на сегодняшний день подтоплено 6 районов и г. Уральск.
От паводка пострадали 552 жилых домов, 427 дачных участков. По словам руководителя региона, в противопаводковых мероприятиях всего задействовано 1911 человек, 332 единицы техники, 101 мотопомпа, 1 вертолет. В мероприятиях участвуют спасатели из Алматинской и Мангистауской областей.
"Эвакуированы около 7 тысяч человек, развернуты оперативно-эвакуационные пункты.
На оказание единовременной материальной помощи пострадавшим за счет средств местного бюджета выделено 63 млн тенге. Ведутся работы по откачке воды, ограждению объектов грунтом и расширению водопропускных труб", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в пострадавшую от паводков Западно-Казахстанскую область.
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