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Глава государства совершил облет подтопленных территорий Западно-Казахстанской области

Сегодня, 14:05
АВТОР
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Акорда Сегодня, 14:05
Сегодня, 14:05
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Фото: Акорда

Рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в Западно-Казахстанскую область началась с облета подтопленных территорий. Глава государства ознакомился с ситуацией в Теректинском, Сырымском и Каратобинском районах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Аким области Нариман Турегалиев доложил Президенту, что на сегодняшний день подтоплено 6 районов и г. Уральск.

От паводка пострадали 552 жилых домов, 427 дачных участков. По словам руководителя региона, в противопаводковых мероприятиях всего задействовано 1911 человек, 332 единицы техники, 101 мотопомпа, 1 вертолет. В мероприятиях участвуют спасатели из Алматинской и Мангистауской областей.

"Эвакуированы около 7 тысяч человек, развернуты оперативно-эвакуационные пункты.

На оказание единовременной материальной помощи пострадавшим за счет средств местного бюджета выделено 63 млн тенге. Ведутся работы по откачке воды, ограждению объектов грунтом и расширению водопропускных труб", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в пострадавшую от паводков Западно-Казахстанскую область.

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