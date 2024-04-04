Касым-Жомарт Токаев прибыл в Западно-Казахстанскую область

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в пострадавшую от паводков Западно-Казахстанскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В ходе поездки Президент совершит облет подтопленных районов, встретится с эвакуированными жителями и проведет заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.