Касым-Жомарт Токаев прибыл в Западно-Казахстанскую область
Сегодня, 13:01
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Сегодня, 13:01Сегодня, 13:01
118Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в пострадавшую от паводков Западно-Казахстанскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"В ходе поездки Президент совершит облет подтопленных районов, встретится с эвакуированными жителями и проведет заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
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