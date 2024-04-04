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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Западно-Казахстанскую область

Сегодня, 13:01
АВТОР
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Акорда Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в пострадавшую от паводков Западно-Казахстанскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В ходе поездки Президент совершит облет подтопленных районов, встретится с эвакуированными жителями и проведет заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

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