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Герофорд, Симменталь и Ангус: где в Казахстане разводят самый "премиальный" скот
Традиционно животноводческо-растениеводческая Восточно-Казахстанская область после разделения "передала" Абайской области огромный животноводческий потенциал, включая крупные фермерские хозяйства.
На откормочных площадках и подсобных хозяйствах Абайской области содержится более двух миллионов голов крупного и мелкого рогатого скота и лошадей. Часть из них - племенное поголовье, которое с каждым годом растёт и крепнет. Степи, реки, спокойный и ровный ландшафт дают возможность содержать животных на тебенёвке едва ли не круглый год. Даже морозы и сугробы некоторым породам совсем не помеха. Однако отсутствие перерабатывающих предприятий, слабый имидж сферы и ограничение экспорта создают сложность в реализации рогато-копытного сырья, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Восточно-Казахстанская область считалась животноводческо-растениеводческим регионом. Сейчас с разделением одной из самых больших административных единиц Казахстана, Абайская область преимущественно занимается животноводством. А солидная часть пашен после разделения "имущества" осталась у восточного брата. Площадь Абайской области - 18 миллионов 572 тысячи гектар. 14 миллионов 741 тысяч га - это пастбища, 833 тысяч га - пашни.
Из восьми районов, которые входят в состав области, лишь Бородулихинский является исконно растениеводческим. Остальные либо комбинированные, как, например, Урджарский и Бескарагайский районы, либо животноводческие.
Фото предоставлено Петром Лазаревым
По состоянию на конец зимы текущего года, в области насчитывается 728 тысяч голов КРС, 323 тысяч лошадей и около миллиона овец. Больше всего увеличилось поголовье лошадей - на 11,3%.
Регион известен своими крупными, известными ещё с советских времён, хозяйствами-репродукторами, в которых выращивают отборных животных согласно всем нормам.
В программе породного преобразования КРС участвует 1701 хозяйство, в которых содержится 153,3 тысячи голов маточного поголовья от 18 месяцев. В селекционной и племенной работе зарегистрированы 6200 племенных быков-производителей.
87% от всего племенного состава КРС – это проверенная десятилетиями казахская белоголовая. В этих же рядах три тысячи голов породы Герофорд, происходящей из английского графства Херефордшир. 2,5 тысячи представителей швейцарской Симменталь - одной из древнейшей пород в мире. Три тысячи коров породы Ангус, чьи комолые предки паслись на приморских заливных лугах шотландских городов Абердин и Ангус. А так же 2,6 тысячи голов казахстанской породы Аулиеколь, которая с 60-х годов ХХ века покоряет животноводов своей неприхотливостью, удельным весом и мраморным мясом.
Бурёнки с характером
Одно из известных хозяйств, посвятившее репродукции КРС последние десятилетия, находится в самом растениеводческом регионе области - Бородулихинском районе.
Аграрий Пётр Лазарев, руководитель ведущего в области племенного хозяйства, разменял успешную политическую карьеру в Семипалатинске на размеренную сельскую жизнь за городом. Однако спокойной она была только на первых порах.
В 1992 году молодой коммунист, закончивший высшую партийную школу, уже понимал, что новая независимая страна встанет на другие политические "рельсы", а значит, прежний строй в лучшем случае останется в стороне. Нужно было искать дело жизни. Поэтому он решил заняться сельским хозяйством. "Земля всегда прокормит", - уверен он.
Фото предоставлено Петром Лазаревым
Всё начиналось в 1998 году с 30 га и первого опыта растениеводства. За 25 лет предпринимателю удалось создать "аграрную державу" местного масштаба. На сегодня крестьянское хозяйство Петра Лазарева является элитным пчеловодческим и семеноводческим хозяйством. Опытные поля под его руководством засеивают супер-элитой ячменя, гречихи, подсолнечника, пшеницы. А результаты первого, второго и третьего урожая идут на продажу.
В 2000-м году фермер занялся племенным животноводством. Поездив по Казахстану и России, он остановил свой выбор на казахской белоголовой. Первые 147 голов породных коров он купил недалеко от своего села, в родном районе. Нужно было где-то содержать животных. От советских колхозов тогда оставались только полуразобранные стены и фундаменты ферм.
Через два года, после получения первого приплода, его хозяйство стало расширяться, Пётр Петрович принял решение восстановить существующие в деревне базы.
Позже при поддержке государства он приобрёл ещё 220 голов той же породы. Его хозяйство получило племенной статус и одним из первых зарегистрировалось в мясной палате столицы.
Сейчас в хозяйстве Петра Лазарева насчитывается 1200 чистокровных коров. Ожидаемый отёл - около 700 голов. Эту породу Пётр Петрович выбрал не случайно.
"Она может пастись и зимой, и летом, если нет глубоких сугробов. Как лошадь на круглогодичном выпасе, сама добывает себе корм, ходит по степи, может даже питаться кустарником и не пропадёт. Если другим породам обязательно нужно сено, то эта аборигенная порода казахских коров выведена именно для казахстанских степей и для скудной природы Калмыкии", - пояснил руководитель крестьянского хозяйства "Лазарев и К" Пётр Лазарев.
Заботливая мама от природы, казахская белоголовая никогда не подпустит чужого к телёнку и будет биться за него до последнего. Телятся эти породы прямо на снегу. Главное условие - минимальное затишье.
"Иной раз приедешь в поле, а у нас там курганы, смотришь, пар идёт – значит, телёночек родился. Молоко у них очень жирное для того, чтобы приплод быстро рос. До шести месяцев он должен набрать больше 100 кг веса", - рассказывает об особенностях породы Пётр Петрович.
Рогато-копытный товар реализуется в живом виде. В возрасте 22 месяцев тёлочек покупают на воспроизводство другие хозяйства. В основном увозят на юг Казахстана. Чистота крови, идеальная родословная - вот важнейшие условия для успешного породного преобразования. Для того, чтобы в табуне не было родственных связей, бычки продолжают род только два года, затем на смену им приходят "рогачи" из других регионов.
Последние годы в крестьянском хозяйстве Лазарева используется искусственное осеменение, которым занимается специализированное предприятие из Астаны.
Фото предоставлено Петром Лазаревым
Для того, чтобы прокормить такой многочисленный табун, крестьянское хозяйство заготавливает для коров около 2,5 тысяч тонн сена, а ещё фураж, кукурузу, ячмень, овёс, комбикорм, соль и минералы. Около двух тысяч гектаров кормовых площадей обеспечивают животных едой на всю зиму, весной коровы выходят на тебенёвку.
В ближайшие годы предприниматель собирается увеличить поголовье казахской белоголовой до семи тысяч особей и надеется, что проблема с нехваткой пастбищ всё же решится.
"В советское время на одну корову полагалось около 5 га пастбищных земель. Поэтому им было вольготно, места всегда хватало. А сейчас у нас дефицит", - обозначил свою главную проблему Пётр Лазарев.
В областном управлении сельского хозяйства пояснили, что решают этот вопрос постепенно, по мере высвобождения неиспользуемых земель. В прошлом году в области было выявлено и возвращено государству 79 тысяч гектар пастбищных земель. Эта работа проводится путём сверки базы данных - учёта сельскохозяйственных животных и земельного участка. Если нагрузка на пастбищные угодья составляет менее 20% или отсутствует поголовье, то это является фактором неиспользования земли по назначению.
"В группе населённых пунктов есть проблема по нехватке пастбищных угодий. То есть вокруг населённых пунктов в радиусе 5 км не достаточно свободных земель для удовлетворения нужд местного населения. Один из таких районов - Бородулихинский. При союзе они были обеспечены пастбищами, но ввиду того, что главный функционал земли по составу почвы - это всё-таки пашни, люди решили использовать её по назначению - крестьянско-фермерские хозяйства перепахали и используют землю под посевы. Сегодня сложилась проблема по удовлетворению нужд местного населения", - пояснил сложившуюся ситуацию руководитель Управления сельского хозяйства и земельных отношений области Абай Анзор Абаев.
Но порой случается, что неиспользуемые заросшие пашни из-за нерационального использования владельцами трансформируют в пастбища.
"Даже если это посевная площадь, мы не спешим такие земли отдать конкретно кому-то, а включаем участок в состав населенного пункта, запускаем в дальнейший оборот, увеличивая прилегающую территорию пастбищных земель", - заключил Анзор Абаев.
Гордость области
Настоящим открытием племенного животноводства Абайской области стало достижение жителя села Ерназар Бескарагайского района Хабидуллы Мукинова. А Бескарагайский тип казахской лошади, над которой крестьянское хозяйство "Мукинов" и учёные работали 30 лет, прославил родную область и страну на весь селекционный мир. С 2000 года предприятие Хабидуллы Кабдуловича являлось племенным хозяйством и занималось разведением казахских пород лошадей, а в 2011 году получило статус конезавода.
В 2023 году коневод в третьем поколении получил патент на селекционное достижение за свои труды. Новая порода очень напоминает лошадей батыров - они сильные, выносливые, крупные. За основу была взята одна из древнейших пород отечественных лошадей - казахский джабе.
"Для её создания использовался метод частичного прилития крови кабинской породы. После этапа жёсткого отбора по генотипу и фенотипу мы начали работать над созданием мясного типа Бескарагайской породы. А до этого так же была проведена генетическая экспертиза, которая доказала что это именно казахские породы лошадей. Моей целью было повысить продуктивность и адаптированность. И действительно, было доказано, что на 25% продуктивность лошадей увеличилась. И что в нашей лесо-степной зоне при низких температурах и сильных ветрах порода прекрасно себя чувствует", - рассказал об особенностях Бескарагайского типа её Хабидулла Мукинов.
Селекционные показатели новой породы – Бескарагайского типа – очень впечатляют. Вес кобылы превышает полтонны, а вес жеребца-производителя в среднем 700 кг. Если откормить такую лошадь, вес может достигать до тонны. На сегодня в элитном табуне предпринимателя 585 голов маточного поголовья и 74 жеребца-производителя.
Бескарагайский тип отличается мясо-молочными показателями и высокой сохранностью жеребят – 85 детёнышей на 100 маток.
"У новой породы лошадей массивная голова за счёт мощной зубной системы и жевательной мускулатуры, это позволяет пережёвывать грубые корма, что хорошо при тебенёвке по глубокому снегу. Длинные густые щётки на копытах предохраняют копыта от травм о твёрдый слежавшийся снег. Молодняк отличается энергичным ростом, который зимой немного приостанавливается. Но такое отставание в росте весной полностью компенсируется", - дополнили рассказ об отличительных особенностях новой породы заместитель руководителя областного Управления сельского хозяйства и земельных отношений Ертай Куанбаев.
Всего на сегодня в области Абай насчитывается 5,8 тысяч голов племенных пород, из них казахский джабе - 4,9 тысяч голов и 900 голов Бескарагайского типа.
НЕзолотое руно
Овцеводство, как бизнес, теряет свои позиции на фоне мясных предпочтений населения и ограничения экспорта живого товара на юг, говорят предприниматели. Кстати, согласно статистике Управления сельского хозяйства, численность овец в области увеличилось по сравнению с прошлым годом на 3,7%. В то время как рост поголовья КРС составил 5%, а лошадей - 11,3%.
Бакытбек Жампозбаев занимается разведением овец породы казахская курдючная грубошёрстная. В начале 2000-х его крестьянское хозяйство "Даганды", которое называется в честь протекающей рядом с селом речкой, стало первым племенным предприятием по разведению овец в Аягозском районе. А сейчас мужчина готов распрощаться с ним.
Фото пресс-службы области Абай
Его трёхтысячная отара породистых овец – это результат совместных трудов двух поколений. Бакытбек Нуртаевич продолжает дело своего отца. По образованию он – строитель, но последние 20 лет посвятил животноводству. По соседству с племенными барашками в хозяйстве предпринимателя проживают 600 коров товарного поголовья казахской белоголовой и табун из тысячи лошадей.
Долгое время он делал ставку именно на овец мясо-сального направления. Правда, в последнее время труды не оправдываются. В овцеводстве региона накопилось слишком много проблем, мешающих как раньше успешно заниматься этим традиционным животноводческим бизнесом.
"Раньше Семипалатинская область славилась овцеводством. Например, в нашем ауле на зимовку оставляли 40 тысяч овец. Сейчас едва набирается 7 тысяч. Причин несколько: основные из них – это низкая цена на мясо, отсутствие специалистов на селе и ограничение экспорта в южные и восточные страны. Всё это подкосило овцеводческую нишу, и люди стали избавляться от мелко-рогатого скота. Я - не исключение", - поведал о наболевшем Бакытбек Нуртаевич.
Почему профессия рядового сельскохозяйственного работника теряет свой престиж? Овцевод говорит, что найти чабана на селе становится всё сложнее. Это тяжёлый, ответственный и часто неблагодарный труд. Молодёжь стремится в город, работают возрастные люди и предпенсионного возраста.
Ещё одна боль, о которой аграрии не перестают напоминать, это отсутствие перерабатывающих предприятий.
"После стрижки овец шерсть оставляем там же, сами утилизируем, потому что её некуда сбывать. Шкуру тоже не принимают в больших количествах. А если берут, то нужно самим платить за транспортировку. Везти далеко. Прибыль не оправдывает вложений", - рассказал собеседник из Аягозского района.
В областном ведомстве считают, что если нет спроса на баранину, то нужно рассматривать другие варианты развития.
"У нас нет определённых планов по выращиванию тех или иных видов животных - всё формирует рынок. Со стороны государства есть субсидирование на покупку и проведение селекционной работы - по этим позициям всё осталось без изменений. Потому говорить о том, что овцеводство сегодня испытывает какие-то трудности не стоит - это обусловлено внешними и внутренними факторами, спросом и предложением", - выразил своё мнение по данному вопросу Анзор Абаев.
Животноводы всей области уповают на мясокомбинат, который начали возводить в пригороде Семея близ посёлка Чекоман. Правда пока стройка "зависла" на этапе котлована и фундамента. Инициатор ищет средства и инвесторов для основной части проекта.
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