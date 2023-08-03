Генпрокуратура поручила проверить медучреждения страны в связи с заражением пациентов ВИЧ

Более 500 медучреждений проверят в Казахстане после заражения ВИЧ пациентов больницы в Алматы. Об этом сообщили в Генпрокуратуре, передаёт BaigeNews.kz.

"По факту заражения ВИЧ-инфекцией трёх пациентов Центральной городской клинической больницы Алматы органами внутренних дел расследуется уголовное дело по части 3 статьи 118 Уголовного кодекса - "Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), совершенное в отношении двух или более лиц". Принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия", - сообщили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что заражение в условиях медицинского учреждения в Казахстане зафиксировано впервые за последние 10 лет.