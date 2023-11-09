Генконсульство России появится в Актау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал открытие Генерального консульства России в Актау на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанае, передаёт BaigeNews.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что открытие генерального консульства России в Актау расширит дипломатическое взаимодействие двух стран.

"В этом году сеть представительств Казахстана на территории России пополнилось генеральным консульством в Екатеринбурге. Открыты генеральные консульства Казахстана в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске", - сказал Токаев.

Напомним, Генконсульство Казахстана в Екатеринбурге открылось 10 июня.