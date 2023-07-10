В Екатеринбурге открылось генконсульство Казахстана

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург для участия в XIII Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ".

Глава Правительства посетил официальную церемонию открытия Генерального консульства Казахстана, передаёт Baigenews.kz.

Генконсульство призвано расширить торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество регионов и предприятий Республики Казахстан с регионами Российской Федерации, а также повысить доступность соответствующих консульских услуг. Сфера деятельности нового дипломатического объекта охватит всю территорию Уральского федерального округа, а именно Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области и, кроме того, Пермский край.

В целом на территории данного консульского округа пребывает более 90 тыс. казахов, в том числе свыше 7 тыс. студентов из РК. ВГлава правительства Алихан Смаилов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев перерезали красную ленту, а затем осмотрели здание Генерального консульства.

Как отметил премьер-министр, учреждение Генконсульства в самом сердце Урала придаст дополнительный импульс развитию дружественных отношений между РК и РФ.

Он также напомнил, что 10 лет назад именно в Екатеринбурге президенты двух стран подписали Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, на прочном фундаменте которого продолжает расширяться двустороннее стратегическое партнерство.

"Областями и городами Казахстана выстроен устойчивый диалог практически со всеми субъектами России. В этом ключе Уральский регион имеет важное значение как с точки зрения географической близости, так и в части налаженных торгово-экономических связей с промышленно развитыми Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областями и Пермским краем", — подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер выразил уверенность, что Генеральное консульство РК откроет новые возможности для развития межгосударственного сотрудничества и пожелал его сотрудникам успехов в работе.