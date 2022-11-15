Суд приговорил Бахытгуль Хаменову к семи годам

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Бывшего заместителя акима Атырауской области признали виновной в получении взятки.

Атырауский суд №2 вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя акима Атырауской области Бахытгуль Хаменовой. Её признали виновной в получении взятки и назначили семь лет лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, её обвиняли в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Речь идёт о сумме в 4,5 миллиона тенге за заключение договора госзакупок для установки памятника Абаю в Атырау.

Сегодня в суде объявили приговор. Согласно ему, Хаменова признана виновной в совершении уголовного правонарушения по пункту 2 части 3 статьи 366 УК РК - "Получение взятки", ей назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

"Место отбывания наказания назначить учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В отношения Хаменовой Бакытгуль Каиржановны, исполнение наказания на основании 1 статьи, 74 статьи уголовного кодекса отсрочить на срок до трёх лет, но не более чем до достижения её малолетнего ребёнка, седьмого июля, 2012 года рождения, 14-летнего возраста. Исполнение возложить на службу пробации по месту жительства", - объявил судья в зале суда.

Бахытгуль Хаменову освободили в зале суда.

Напомним, Хаменову задержали 10 декабря 2021 года. Сначала замакима поместили в ИВС, однако позже суд решил отправить её под домашний арест, ссылаясь на то, что женщина - мать-одиночка, воспитывающая двоих малолетних детей.

22 декабря 2021 года стало известно, что Бакытгуль Хаменову арестовали и поместили в СИЗО. В суде объяснили такое решение тем, что чиновница имеет прочные социальные связи в регионе и может оказать давление на объективное расследование дела. Судебная коллегия приняла во внимание, что Хаменова подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления (пункт 3 часть 3 статьи 366 УК РК), санкция которой предусматривает наказание от семи до 12 лет лишения свободы.