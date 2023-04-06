Где и как можно жарить шашлыки, чтобы не получить штраф

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Как пожарить шашлык, чтобы не устроить пожар и не получить штраф, рассказали в ДЧС Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz. Спасатели предупредили казахстанцев о начале пожароопасного периода в стране и напомнили о наказании за разжигание костров.

Сейчас пожарные переходят на усиленный вариант несения службы. Выезд на ликвидацию в сутки достигает порядка 20 раз. Горит трава на открытой территории, в степи, и особое опасение у пожарных вызывают загорания на территории дачных участков, которые в апреле происходят практически ежедневно.

Причиной чаще всего становится неосторожное обращение с огнём, а именно оставленные без присмотра костры, непотушенные окурки от сигарет, палы травы и небезопасно установленные мангалы.

Как отмечают специалисты ДЧС ВКО, закон жарить шашлык не запрещает, однако делать это необходимо с соблюдением правил пожарной безопасности:

использовать мангалы можно только на специально отведённых площадках, очищенных от горючего мусора. Соблюдать расстояние от сооружений и зданий. Оно должно быть не менее 10 метров;

не использовать для розжига бензин или другую легковоспламеняющуюся жидкость;

разведя огонь в мангале, не оставляйте его без присмотра;

ни в коем случае не разводите костёр в ветреную погоду;

имейте поблизости первичные средства пожаротушения: бочку с водой, огнетушитель;

по окончанию обязательно затушите костёр и накройте мангал крышкой.

В ДЧС также рассказали, где и в каких местах запрещено жарить шашлык:

в местах с сухой растительностью, под кронами деревьев;

под навесами, выполненными из горючих материалов;

на балконах, крышах и дворах многоквартирных жилых домов;

на террасах, верандах частных домов и дачных участков;

в парках, лесу вне специально оборудованных для использования мангалов площадок;

на территории гаражных кооперативов;

на землях общего пользования населённых пунктов без наличия специально оборудованной площадки.

"ДЧС ВКО напоминает, что в пожароопасный период территории населённых пунктов, организаций необходимо очищать от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы. Разведение костров, сжигание отходов и тары осуществляются на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений, в специальной железной ёмкости под присмотром и в безветренную погоду, при наличии средств пожаротушения", — говорится в сообщении.