Газоснабжение восстановлено в сотнях домов пострадавшего от паводков Кульсары
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В Жылыойском районе Атырауской области продолжаются восстановительные работы. Об этом на брифинге в СЦК рассказал пресс-секретарь акима области Руслан Жумагазиев, передаёт BaigeNews.kz
За последние сутки в Кульсары Жылыойского района восстановлено электроснабжение в 155 жилых домах, в двух объектах предпринимательства. В этих целях задействовано четыре бригады и шесть единиц техники. Газоснабжение восстановлено в 329 домах.
Объем откаченной воды на сегодняшний день составляет более 2 млн кубометров, вода отошла от 1821 частного жилого дома.
"Комиссией по оценке и возмещению ущерба на сегодня принято 2613 заявлений, продолжаются работы по обследованию объектов. Единовременную материальную помощь получили свыше 3,5 тысячи человек", - сказал Руслан Жумагазиев.
Говоря о ситуации на реке Жайык, спикер отметил, что ее уровень в Индерском районе составляет плюс 13 см, в Махамбетском – плюс 7 см, в Атырау – плюс 3 см. Продолжаются превентивные противопаводковые мероприятия.
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