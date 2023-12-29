Футбольные сенсации, золото чемпионата мира, победы Рыбакиной. Спортивные итоги 2023

В уходящем году казахстанские спортсмены добились ярких побед и рекордов. В отечественном спорте появились новые имена, на которые теперь возлагаются большие надежды. Но были в 2024 году и спортивные разочарования. Громкие победы и поражения, крупные международные турниры, слёзы и радость болельщиков, обо всём этом - в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Футбольные достижения

Удивила в этом году своим выступлением сборная Казахстана по футболу.

Команда произвела фурор в отборочном цикле Евро-2024 и до последнего сохраняла интригу поедет ли на турнир. Нужно отметить, что и сейчас интрига сохраняется: в 2024 сборная проведет два матча, которые и определят дальнейшую судьбу нашей сборной в этом турнире.

Казахстан одержал шесть побед, при четырех поражениях в отборочном цикле. Гол капитана сборной Казахстана по футболу Асхата Тагыбергена был признан лучшим по версии УЕФА.

Фото: КФФ

Еще два года назад такие успехи сборной казались невозможными. Все помнят провальный матч Казахстана против самой сильной сборной Франции – 8:0 в 2021 году. Тогда сборная подвергалась сильнейшему хейту, и даже депутаты поднимали вопрос развития футбола в Казахстане. Что изменилось за два года? В глобальном смысле ничего, ведь два года – это маленький срок для того, чтобы кардинально что-то поменять. Для того, чтобы улучшить инфраструктуру и научиться эффективно распределять государственные средства (казахстанские клубы каждый сезон сталкиваются с долгами) нужно много времени.

Поэтому заслуга в успехе сборной, возможно, в первую очередь стоит за главным тренером Магомедов Адиевым. Российский специалист смог повести за собой команду, а футболисты в этом сезоне сделали все возможное со своей стороны.

Не отстает и мини-футбол. Сборная по футзалу показала феноменальные результаты в отборочном цикле к чемпионату мира-2024 – шесть побед в шести матчах.

Фото: КФФ

Успехи казахстанских теннисистов

Одной из первых, кто порадовал казахстанских болельщиков своими результатами – стала Елена Рыбакина. В январе казахстанская теннисистка вышла в финал турнира "Большого шлема" - Australian Open. Рыбакиной не хватило совсем немного для того, чтобы обыграть представительницу Беларуси Арину Соболенко. Тем не менее, Рыбакина на этом турнире уже добилась исторического результата для Казахстана, выйдя в финал.

Далее Елена продолжила успешно выступать на турнирах США. Рыбакина выиграла Indian Wells Masters, взяв реванш над Соболенко, а также вышла в финал Miami Masters.

Фото: пресс-службы турнира

Для того, чтобы оформить "Солнечный дубль" Рыбакиной не хватило одной победой в финале над опытной Петрой Квитовой из Чехии. В мае казахстанка выиграла первый турнир на грунте в Римме. Эти результаты позволили ей в начале лета занять третью строчку в рейтинге WTA – это пока наивысшая позиция в ее карьере.

Успехи теннисистки, конечно же, не остаются незамеченными в Казахстане, и в этом году Рыбакину даже принял Касым-Жомарт Токаев.

На пресс-конференции перед турниром Billie Jean King Cup в Астане Рыбакина, отвечая на вопросы журналистов, сообщила, что президент на встрече подарил ей часы и платок. В ответ же победительница Уимблдона-2022 года подарила президенту Казахстана книгу.

"Встреча прошла хорошо. Конечно же, я нервничала с утра. Мы были с Болатом Жамитовичем (Утемуратов. — президент Федерации тенниса). В целом все прошло спокойно. Я поделилась своими планами, поговорили о предстоящих матчах. Глава государства поздравил меня с прошедшими результатами. Подарок уже получила: часы с гравировкой от президента и платок", – сказала она на пресс-конференции в Астане.

Фото: Акорда

Несмотря на то, что Рыбакина вторую половину сезона провела не совсем удачно из-за травм, сезон она завершила на четвертой строчке. Также она впервые приняла участие в Итоговом турнире WTA в Мексике, куда приглашаются лучшие теннисистки мира.

Учитывая, что сезон Рыбакина начинала с 20-позицией в рейтинге WTA, поскольку ей не были начислены очки за победу на Уимблдоне-2022, ее рывок впечатляет.

Больших успехов в 2023 году достиг первая ракетка Казахстана Александр Бублик. Известный своим эксцентричным поведением теннисист, удивил своей собранностью на протяжении сезона. Бублик выиграл престижнейший турнир в немецком Галле. Его победителями становился легендарный Роджер Федерер, а также многие другие известные теннисисты. Это пока его крупнейшая победа в карьере.

Порадовала в этом году и Анна Данилина. В этом году она выиграла US Open в миксте.

Mike Segar/Reuters

Казахстанец Бейбит Жукаев в этом году выиграл свой первый титул категории АТР Challenger. Он взял титул в американском Шарлотсвилле.

Историческая победа позволила Жукаеву впервые войти в топ-200 рейтинга АТР – в сегодняшнем свежем рейтинге у Жукаева 195-я позиция. Два года назад он был 785-м, а 23-й начинал в 308-м. Высокий рейтинг позволит Жукаеву попадать в квалификации Больших Шлемов. Также в этом году он впервые пробился на "Мастерс" в Китае, где он дошел до второго круга.

Фото: КТФ

Первая медаль на чемпионате мира по борьбе

В 2023 году казахстанский борец Ризабек Айтмухан завоевал историческую первую золотую медаль на чемпионате мира в Белграде. Успех казахстанца может быть взят основой для фильма, ведь четыре года назад, на прошлом чемпионате мира, который проходил в Астане, Ризабек был волонтером и мыл полы.

Айтмухан стал чемпионом мира в весовой категории до 92 килограммов.

"Могу назвать победу в финальной схватке волевой. Борец из Азербайджана — очень сильный и опытный спортсмен, у которого много наград. В концовке финального боя я заметил, что он устал. Тогда я подумал про себя: "Ризабек, если сейчас не постараешься, то этот момент ты уже никогда не вернешь". Эта мысль стала для меня ключевой в том поединке", - сказал в интервью Meta-ratings.kz.

Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта

Победы юношеской сборной по хоккею

Пока столичный "Барыс" продолжает разочаровывать своим выступлением в КХЛ, юношеская сборная по хоккею пробилась в элитный дивизион чемпионата мира. Выступая в дивизионе IA, наши хоккеисты досрочно завоевали путевку в топ-дивизион, в четырех матчах турнира одержав победы над командами Венгрии, Франции, Дании и Японии. Яркое и уверенное выступление казахстанской команды обеспечило ей участие в молодежном чемпионате мира, который пройдет в Канаде с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации хоккея

Успех Шавката Рахмонова

Продолжает покорять UFC Шавкат Рахмонов. Он и Елена Рыбакина на данный момент являются главными звездами казахстанского спорта. Если пару лет назад казахстанцы просыпались рано по выходным, чтобы поддержать Геннадия Головкина, то сейчас таким спортсменов в стране стал Шавкат Рахмонов. В марте он выступил против американца Джеффа Нила, в декабре против Стивена Томпсона. Эти победы позволили Шавкату занять третью строчку официального рейтинга UFC в полусреднем весе.

Фото:Instagram/shavkatrakhmonov94

Спорная Азиада

За время своего участия в Азиатских играх-2022 сборная Казахстана завоевала в общей сложности 80 медалей. В активе наших спортсменов 10 золотых, 22 серебряных и 48 бронзовых наград. В итоговом медальном зачете казахстанская сборная расположилась на 11 месте. От команды в Казахстане ожидали более высоких результатов, поэтому после турнира министерство спорта столкнулось с некоторой критикой. Ведь после обретения независимости Казахстан несколько лет входил в пятерку сильнейших на Азиатских играх. Закрепить этот результат, как видим, не удалось.

Фото: Минтуризма и спорта

Первое золото в карате

Молдир Жанбырбай в этом году завоевала первую золотую медаль Казахстана на чемпионате мира по карате. В 2008 году этот результат был близок Дархану Асадилову, но в финале он уступил сопернику.

Всего Казахстан завоевал три медали на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия). На втором месте завершил свое выступление Кайсар Алпысбай (до 60 килограммов). Третьим на ЧМ стал Дидар Амирали (до 67 килограммов).

Шах и мат от казахстанских чемпионок

В 2023 году продолжали радовать казахстанцев своими успехами казахстанские шахматисты.

В Астане в апреле даже прошел чемпионат мира, где были собраны лучшие в своем деле.

Бибисара Асаубаева выиграла турнир Armageddon Women’s Chess Week-2023 в Германии, который среди спортивных обозревателей получил гордое название "турнир сильнейших шахматисток мира".

В невероятном финишном рывке казахстанский гроссмейстер Динара Садуакасова завоевала серебряную медаль чемпионата мира по рапиду.

Сулейман Ахмет из Павлодара выиграл шахматный блиц у вице-президента ФИДЕ, международного гроссмейстера Даны Рейзниеце-Озола. Ему всего 10 лет, но он уже отметился выступлением на "солидном уровне".

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат

Успех Алимханулы и отказ Головкина от титулов

Боксер-средневес, чемпион мира по версии WBO Жанибек Алимханулы в этом году завоевал еще один пояс, но уже от IBF (Международная боксерская федерация), одержав досрочную победу техническим нокаутом над чемпионом из Германии Гуальтьери. Для Алимханулы это 15-я победа в 15 профессиональных боях и десятый юбилейный нокаут.

Что касается главной звезды казахстанского спорта Геннадия Головкина, то в этом году он разочаровал казахстанских болельщиков. Головкин отдал свои регалии без боя в то время, как от него ожидали эффектную борьбу за них.

В начале февраля Головкин отказался от титула IBF, в марте освободил звание чемпиона WBA, в июне выяснилось, что и главный пояс IBO он оспаривать не собирается.

Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly