Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети

Фото: t.me/kozachkow

В Сеть выложили фото задержанного после побега в Турцию экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, передаёт BaigeNews.kz.

Снимком поделился журналист Михаил Козачков.

На фото Кудебаев стоит в спортивных штанах и мастерке с надетым на голову капюшоном. Его держат два вооружённых бойца.

Экс-главу ДП Алматинской области Серика Кудебаева обвиняют в превышении полномочий. По версии следствия, во время январских беспорядков 2022 года он, будучи комендантом, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.

Кудебаев не явился на одно из судебных заседаний. Тогда его объявили в международный розыск.

А 12 апреля стало известно, что экс-глава департамента полиции улетел через Кыргызстан в Турцию.

27 апреля сообщили о его задержании.