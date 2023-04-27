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Сбежавшего Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан Вчера, 10:55
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Вчера, 10:55
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Сбежавшего Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан

Генеральный прокурор Берик Асылов подтвердил информацию о задержании беглого генерала Серика Кудебаева. Его доставили в Казахстан из Турции.
 
Напомним, бывший начальник департамента полиции Алматинской области не явился на судебное заседание, и его объявили в международный розыск.
 
А 12 апреля стало известно, что Кудебаев улетел через Кыргызстан в Турцию.
 
Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев обвиняется в превышении полномочий. По версии следствия, во время январских беспорядков 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.
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Вчера, 10:55
990
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