Сбежавший Серик Кудебаев улетел в Стамбул – Генпрокуратура

Экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев улетел через Кыргызстан в Турцию. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы получили ответ на свой запрос с Кыргызстана. После прибытия в Кыргызскую Республику он через аэропорт Манас улетел в Стамбул. С Турцией у нас есть двустороннее соглашение о выдаче. Мы сейчас уже начали работу с правоохранительными органами Турции. Всю информацию мы предоставить не можем, так как человек в бегах, поэтому раскрывать все данные не можем, это может навредить следствию", - сообщил Умиралиев в кулуарах мажилиса.