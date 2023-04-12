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Сбежавший Серик Кудебаев улетел в Стамбул – Генпрокуратура Сегодня, 11:45
143
Сегодня, 11:45
143

Сбежавший Серик Кудебаев улетел в Стамбул – Генпрокуратура

Экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев улетел через Кыргызстан в Турцию. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы получили ответ на свой запрос с Кыргызстана. После прибытия в Кыргызскую Республику он через аэропорт Манас улетел в Стамбул. С Турцией у нас есть двустороннее соглашение о выдаче. Мы сейчас уже начали работу с правоохранительными органами Турции.  Всю информацию мы предоставить не можем, так как человек в бегах, поэтому раскрывать все данные не можем, это может навредить следствию", - сообщил Умиралиев в кулуарах мажилиса.

По его словам, будет проведена работа с кыргызскими правоохранительными органами на предмет выявления организаторов незаконного пересечения границы.

Ранее в КНБ сообщили, что Серик Кудебаев мог пересечь границу через горную местность.

 

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Журналист
Сегодня, 11:45
143
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