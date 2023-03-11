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ФК "Актобе" отреагировал на слухи об отказе игроков от тренировок
В футбольном клубе "Актобе" отреагирорали на заявление о том, что игроки отказываются от тренировок из-за финансового положения клуба, передаёт BaigeNews.kz
"Футбольный клуб "Актобе" официально сообщает, что эта информация не соответствует действительности. В соответствии с договором заработная плата игрокам будет выплачена на предстоящей неделе. В настоящее время члены команды не отказываются от тренировок. Напротив, они полны решимости побеждать и усердно готовятся к предстоящим матчам", — говорится в пресс-релизе футбольного клуба, распространённом пресс-службой акима области.
Напомним, в ответ на официальный запрос редакции BaigeNews.kz в управлении физической культуры и спорта Актюбинской области сообщили о том, что на 2023 год клубу выделен бюджет в 1,2 миллиарда тенге.
В ведомстве уточняли, что задолженность клуба составляет 453 миллиона 229 тысяч тенге, при этом долги по зарплате за январь-февраль 2023 года составили 376 миллионов 921,9 тысячи тенге.
В управлении физической культуры и спорта также сообщили, что финансирование клуба с 2021 года сокращено на 800 миллионов тенге.
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