Филиал престижного корейского университета могут открыть в РК

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек во время поездки в Южную Корею предложил рассмотреть возможность открытия в Казахстане зарубежного филиала университета KAIST. Учебное заведение признано самым инновационным университетом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает BaigeNews.kz.

Саясат Нурбек встретился с министром науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея Ли Чжон Хо.

Они обсудили сотрудничество двух стран в сфере науки и цифровых технологий, рассказали в министерстве науки и высшего образования Казахстана. Нурбек рассказал коллеге о поручении главы государства об открытии трех школ по изучению искусственного интеллекта в Казахстане.

"Министерство науки и высшего образования проводит активную работу по исполнению поручения главы государства по отправке ежегодно 500 ученых в ведущие вузы и НИИ мира для прохождения стажировки. Особый акцент делается на подготовку и переподготовку инженерно-технических кадров, в связи с этим особую важность играет расширение сотрудничества между нашими странами по программам "Болашак" и научных стажировок "500 ученых". Как известно, Южная Корея достигла передовых результатов по данному направлению", — рассказал Нурбек.

На встрече он предложил рассмотреть возможность открытия зарубежного филиала KAIST в Казахстане. Ли Чжон Хо пообещал оказать полное содействие в открытии филиала в Казахстане.

Также Ли Чжон Хо рассказал про реализацию проекта K-cloud project, а также предложил объединить усилия стипендиальных программ Казахстана и Кореи для достижения лучших результатов в науке. По итогам встречи стороны обсудили возможность подписания меморандума о взаимопонимании по развитию науки между двумя странами.

Университет KAIST известен в мире и глобальном академическом сообществе своими инновационными исследованиями и разработками в областях электротехники, компьютерных наук, машиностроения и инженерии. Он был признан самым инновационным университетом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также занимает третье место в рейтинге лучших университетов мира, моложе 50 лет, по версии журнала Times Higher Education.