Фиктивные договоры и вывод денег - в чём подозревают беглого олигарха Анатолия Балушкина

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В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили подробности расследования в отношении председателя совета директоров "Азия-Бипэк АВТО" Анатолия Балушкина, генерального директора АО "Азия АВТО" Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний. Их обвиняют в хищении более 230 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Денежные средства похищены Анатолием Балушкиным и Ерика Сагымбаевым в целях уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет. Кроме того, похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50 процентов", - сообщили в АФМ.

В АФМ сообщили, что деньги из компании выводили путём переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании. Также по данным правоохранителей, предприниматели выдавали фиктивные премии работникам группы компаний "Азия-Бипэк АВТО" и заключали фиктивные контракты с компанией из ОАЭ.

Находящегося в розыске Анатолия Балушкина и Ерика Сагымбаева вызвали на допрос в департамент экономических расследований.

"Для участия в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий подозреваемым Балушкину и Сагымбаеву необходимо в срок до 5 мая 2023 года явиться в административное здание ДЭР по Восточно-Казахстанской области", - говорится в сообщении.

В феврале АФМ вызывало Балушкина на допрос, однако в назначенное время он не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.

Напомним, до 2020 года "Азия Авто" занимало лидирующую позицию по производству автотранспортных средств в Казахстане. В 2020 году МИИР РК расторгло с АО "Азия Авто" и АО "Азия Авто Казахстан" соглашение о предоставлении преференций ввиду "неоднократных нарушений обязательств со стороны холдинга". "Азия Авто" обязали вернуть государству 174 миллиарда тенге.

Летом 2021 года глава группы компаний АО "БИПЭК Авто Казахстан" Анатолий Балушкин был объявлен в розыск. Бизнесмен подозревается в мошенничестве, его автохолдинг так и не выплатил долг, завод встал, и тысячи работников оказались на улице. Кроме того, сборка автомобилей Kia и дистрибьюторство этих автомобилей в Казахстане перешли от "Азии Авто" на конкурирующее предприятие "Сарыаркаавтопром".