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Находящегося в розыске владельца "БИПЭК Авто Казахстан" Балушкина вызвали на допрос
Агентство по финансовому мониторингу вызвало на допрос в Усть-Каменогорске подозреваемого Анатолия Балушкина, находящегося за пределами Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Подозреваемому Балушкину Анатолию Михайловичу необходимо в срок до 17:00 часов 10 февраля 2023 года явиться в административное здание департамента экономических расследований АФМ по ВКО по адресу: город Усть-Каменогорск, улица Новаторов, дом 7/2 для проведения следственных действий", — говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что для допроса Балушкин может пригласить адвоката или самостоятельно запросить государственного защитника.
"Если защитник не будет приглашён подозреваемым или его законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс (статья 67 УПК РК). При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемому или представляющим в установленном порядке его интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования", — отметили в АФМ.
Напомним, до 2020 года "Азия Авто" занимало лидирующую позицию по производству автотранспортных средств в Казахстане. В 2020 году МИИР РК расторгло с АО "Азия Авто" и АО "Азия Авто Казахстан" соглашение о предоставлении преференций ввиду "неоднократных нарушений обязательств со стороны холдинга". "Азия Авто" обязали вернуть государству 174 миллиарда тенге.
Летом 2021 года глава группы компаний АО "БИПЭК Авто Казахстан" Анатолий Балушкин был объявлен в розыск. Бизнесмен подозревается в мошенничестве, его автохолдинг так и не выплатил долг, завод встал, и тысячи работников оказались на улице. Кроме того, сборка автомобилей Kia и дистрибьюторство этих автомобилей в Казахстане перешли от "Азии Авто" на конкурирующее предприятие "Сарыаркаавтопром".
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