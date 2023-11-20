Евро-2024: Где смотреть трансляцию матча между сборными Казахстана и Словении

В ближайшие часы сборная Казахстана по футболу проведёт самый важный матч в своей истории - будет бороться за выход в финальную часть чемпионата Европы с командой Словении. Наблюдать за игрой казахстанские болельщики смогут в прямом эфире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Встреча пройдёт в Любляне (Словения). Трансляция начнется в 1:45 по времени Астаны на телеканале Qazsport.

Первую путёвку на Евро-2024 из группы Н заработала сборная Дании, у неё в активе 22 очка перед заключительным туром. У сборной Словении - 19 очков, у сборной Казахстана - 18 очков. Таким образом, подопечных Магомеда Адиева в этом матче устроит только победа, соперников - даже ничья.

Ранее эксперты оценили шансы сборной Казахстана попасть в финальную часть Евро-2024.