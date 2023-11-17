Названы шансы Казахстана попасть на Евро-2024 после победы над Сан-Марино

Сборная Казахстана по футболу обыграла Сан-Марино в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024. Встреча группы H прошла на "Астана Арене" и завершилась со счетом 3:1.

В интервью BaigeNews.kz спортивный комментатор Дидар Кадыров прокомментировал результаты матча , а также назвал шансы выйти на Евро-2024.

После девяти туров таблица группы Н выглядит так : Дания — 22 очка, Словения — 19 очков, Казахстан — 18 очков, Финляндия — 15 очков, Северная Ирландия — 6 очков, Сан-Марино — 0 очков. Датчане уже гарантировали себе выход на Евро-2024, а вторую путевку в очной встрече в заключительном туре оспорят Казахстан и Словения.