Названы шансы Казахстана попасть на Евро-2024 после победы над Сан-Марино
Вчера, 23:50
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Вчера, 23:50Вчера, 23:50
57Фото: BaigeNews.kz
Сборная Казахстана по футболу обыграла Сан-Марино в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024. Встреча группы H прошла на "Астана Арене" и завершилась со счетом 3:1.
В интервью BaigeNews.kz спортивный комментатор Дидар Кадыров прокомментировал результаты матча , а также назвал шансы выйти на Евро-2024.
После девяти туров таблица группы Н выглядит так : Дания — 22 очка, Словения — 19 очков, Казахстан — 18 очков, Финляндия — 15 очков, Северная Ирландия — 6 очков, Сан-Марино — 0 очков. Датчане уже гарантировали себе выход на Евро-2024, а вторую путевку в очной встрече в заключительном туре оспорят Казахстан и Словения.
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