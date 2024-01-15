Есть ли в Йемене граждане Казахстана, сообщили в МИД

Министерство иностранных дел Казахстана не располагает данными о том, есть ли в Йемене, где США и Великобритания начали операцию против хуситов, наши сограждане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казинформ.

"По нашим данным, в Йемене на консульском учёте не состоит ни один казахстанец. Поэтому каких-либо данных о пострадавших наших гражданах тоже не имеется", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

Напомним, авиация и боевые корабли США и Великобритании в ночь на 12 января начали наносить удары по группировке хуситов в Йемене. Авиакомпаниям Казахстана рекомендовали облетать воздушное пространство этой страны.