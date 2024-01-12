Военную операцию против хуситов начали США и Великобритания в Йемене

Соединенные Штаты Америки и Великобритания начали совместную операцию против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Al Arabia.

Al Arabia со ссылкой на источники сообщает, что удары наносятся по объектам хуситов. В частности, взрывы прогремели в окрестностях порта Ходейда, расположенного на западе страны.

В свою очередь Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает, что в столице Йемена Сане зафиксировано как минимум три хлопка.

Al Hadath передает, что взрывы происходят также в городах Саада, Таиз и Дхамар.

По данным CNN, США наносят удары с применением истребителей и подводных лодок и использованием ракет "Томагавк". Атака Штатов по хуситам в Йемене стала первой с 2016 года.